Per gli appassionati di cinema √® impossibile dimenticare uno dei costumi pi√Ļ iconici della storia, ovvero quello bianco e nero indossato da Grace Kelly nel celebre "La finestra sul cortile" diretto da Alfred Hitchcock nel 1954: ebbene per omaggiare la nonna, che non ha potuto mai conoscere, la nipote 27enne Camille Gottlieb ha sfoggiato un abito ispirato proprio al "Paris Dress", in uno shooting fotografico che ha fatto il giro del web diventando in breve virale. Alcuni hanno voluto rimarcare la somiglianza tra la compianta principessa e la 27enne, figlia di St√©phanie di Monaco e dell'ex guardia del corpo Jean Raymond Gottlieb, che con il vestito ricreato per l'occasione dalla stilista italiana Elisabetta Franchi ha preso parte al Gala della Croce Rossa di Monaco lo scorso sabato catalizzando su di s√© tutta l'attenzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Camille Gottlieb, la nipote di Grace Kelly che indossa il celebre abito della nonna