Francia murale contro Trump | la Statua della Libertà con gli occhi coperti

Un grande murale realizzato dall’artista olandese Judith de Leeuw nella città francese di Roubaix mostra la Statua della Libertà con le mani sugli occhi, simboleggiando la perdita di giustizia nel mondo. L’opera critica le politiche di immigrazione e deportazione degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump, definendo la Statua un simbolo che ha perso il suo significato originario di libertà . Il murale, parte di un festival di arte urbana, ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni apprezzano il messaggio di denuncia delle ingiustizie, mentre altri, come il deputato repubblicano Tim Burchett, lo hanno definito offensivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, murale contro Trump: la Statua della Libertà con gli occhi coperti

In questa notizia si parla di: murale - statua - libertà - trump

Milano, Papa Leone sorretto dalla Statua della Libertà : il murale a pochi passi dal Duomo - Domenica 18 Maggio inizia ufficialmente il pontificato di Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost.

Papa Leone XIV in braccio alla Statua della libertà : il nuovo murale apparso a Milano - In via Torino 17, all'ingresso della Chiesa di Santa Maria presso San Satiro a Milano, è apparso un nuovo murale della serie di Alexsandro Palombo, lo street artist che realizza opere legate a temi di attualità .

Murale di Papa Leone XIV sorretto dalla Statua della Libertà - Milano, 17 mag. (askanews) - L'opera dell'artista contemporaneo aleXsandro Palombo è apparsa nel centro di Milano a pochi passi dal Duomo all'ingresso della quattrocentesca Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, il murale celebra il nuovo Santo Padre alla vigilia della messa solenne che segnerà l'inizio del suo pontificato.

Guerra Ucraina, Trump: «Manderò i Patriot a Kiev. Putin? Parla in modo gentile e la sera bombarda tutti» Vai su Facebook

A Roubaix la Statua della Libertà con gli occhi coperti: il murale contro le politiche di Trump; Video. Un gigantesco murale in Francia critica le politiche di immigrazione di Trump; Francia, murale contro Trump: la Statua della Libertà con gli occhi coperti.