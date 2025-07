Uccise la moglie a Sestri Levante Gian Paolo Bregante condannato a 15 anni

La sentenza della Corte d’Assise di Genova è più alta rispetto alle richieste formulate dal sostituto procuratore Stefano Puppo, che aveva chiesto per lui 12 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Uccise la moglie a Sestri Levante, Gian Paolo Bregante condannato a 15 anni

Uccise la moglie a Sestri Levante, Gian Paolo Bregante condannato a 15 anni - Genova – È stato condannato a 15 anni di reclusione Gian Paolo Bregante (74), l'ex comandante della marina mercantile che lo scorso settembre ha ucciso la moglie, Cristina Marini (72), nel loro appart ... Secondo ilsecoloxix.it

Uccise la moglie, ex comandante navi condannato a 15 anni - Aveva sostenuto di averla uccisa perché lei non voleva curare la depres ... Da msn.com