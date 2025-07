Madonna del Mare tra veleggiata storica processione in Adriatico e fuochi d’artificio

Tre giorni di eventi, tradizione e celebrazioni religiose per rinnovare il legame tra Riccione e il suo mare. Da domani, venerdì 18 luglio, prende il via la Madonna del Mare, una delle celebrazioni piĂą sentite dalla comunitĂ riccionese, che unisce cultura marinaresca, fede popolare e spettacolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: mare - madonna - veleggiata - storica

Cibo, musica, processione e fuochi d’artificio per la Festa della Madonna del Mare - Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno il sacro ed il profano si fondono a Porto Garibaldi per la tradizionale Festa della Madonna del Mare organizzata dalla Parrocchia Immacolata Concezione di Maria.

Cerimonia a Portonovo. Una corona per la Madonna nel cuore del nostro mare - Una cerimonia semplice e toccante quella che si è svolta ieri a Portonovo dinnanzi alla statua della Madonna Stella del Mare posta al termine dello scoglio del Trave.

La Madonna della Pace in processione in mare sul litorale della fascia costiera - Il simulacro della Madonna della Pace in mare per una nuova pagina di tradizione e devozione. In serata la statua di Maria è stata fatta salire su di una imbarcazione dalla costa antistante piazza Cristoforo Colombo a Licola Mare.

Madonna del Mare tra veleggiata storica, processione in Adriatico e fuochi d’artificio; Veleggiate, processioni e fuochi d’artificio sull’Adriatico: Riccione celebra la Madonna del Mare; Tre giorni di festa a Riccione per celebrare la Madonna del Mare.

Riccione celebra la Madonna del Mare con veleggiate, processione e fuochi d'artificio - Torna anche quest’anno la Festa della Madonna del Mare, la tradizionale ricorrenza religiosa e marinara che rinnova il legame profondo tra la città di Riccione e il suo mare. Secondo altarimini.it

Due giorni di festa tra il porto e la spiaggia - Il Resto del Carlino - La festa della Madonna del Mare a Riccione celebra tradizioni e identità tra mare e terra con veleggiata storica, Albe in controluce con Dardust e Mirko Casadei, processione marina e fuochi d ... Da ilrestodelcarlino.it