Imprenditore vittima di truffa con le auto | recuperati 20mila euro grazie alla polizia

GALATINA - Ha un lieto fine la vicenda che ha visto protagonista un imprenditore di Galatina, vittima di una truffa per l’acquisto di autovetture. Grazie al tempestivo intervento della polizia di Stato, l’uomo ha potuto recuperare l’intera somma sottratta, circa ventimila euro. La storia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

"Ti sfrego a vita", imprenditore vittima del cognato che gli estorce denaro per oltre 100mila euro - "Come ti prendo ti taglio la testa col coltello del pane a figlio de na puttana, ah grandissimo pezzo di merda tu non ti sta a preoccupa sappi che tu la sveglia la piji.

Freddato a colpi di pistola mentre si trova al distributore di carburante: Luigi era un imprenditore ed aveva 56 anni. Identificato il presunto autore. La vittima abitava a Formia - Un omicidio a sangue freddo quello avvenuto a Mondragone, dove questa mattina è stato ucciso il commerciante Luigi Magrino, 56 anni, originario di Cellole ma residente da tempo a Formia.

Ultraleggero precipitato. La vittima è l’imprenditore . Feliciano Stoppaccioli. Passeggero riesce a salvarsi - Un primo maggio di festa si trasforma in tragedia. La vittima dell’incidente mortale è l’imprenditore trevano Feliciano Stoppaccioli, 71 anni, rimasto carbonizzato all’interno della cabina del suo ultraleggero, che si è schiantato a terra poche centinaia di metri dopo il decollo.

TRUFFA SVENTATA Grazie alle indagini dei poliziotti del Commissariato di Galatina (Lecce), un truffatore seriale è stato individuato e denunciato L’uomo aveva raggirato un imprenditore della zona, sottraendogli circa 40mila euro con un piano ben orche Vai su Facebook

