Il Galatasaray ha accettato il divieto di rivendere Osimhen in Italia per due anni Moretto

Victor Osimhen è (finalmente) piĂą vicino al Galatasaray. Il club turco ha accettato quasi tutte le "regole" messe in piedi dal Napoli per proseguire nel contratto. Prima su tutte la dilazione in soli due anni della cifra dei 75 milioni, con 40-45 milioni immediati e poi delle lettere di credito a garanzia dei futuri pagamenti. In secundis l'impossibilitĂ da parte dei Turchi (previa una penale nell'eventuale caso) di vendere il giocatore in Italia entro due anni, come spiega Moretto. Si sta ora ragionando solamente sulla percentuale di rivendita, che consentirebbe comunque al Napoli di sforare quota 80 milioni molto probabilmente per la cessione del giocatore.

