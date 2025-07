Volley femminile la Libertas inizia la rivoluzione in vista della serie B1

Grandi manovre in casa Libertas Volley Forli che annuncia il rinnovo del sodalizio con Life365 Italy. Intanto, dopo la notizia dell'acquisizione del titolo di Serie B1 e il cambio al timone con la presentazione del nuovo coach Nello Caliendo, arrivano le prime conferme e gli immancabili saluti di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Volley femminile, una notte da 'dentro o fuori': la Libertas si gioca al Ginnasio la salvezza contro Verona - Mercoledì sera il Ginnasio Sportivo si trasformerà nell'epicentro della stagione della Life 365 Libertas Volley Forlì.

Consiglio Marche, encomio alla Nef Re Salmone Volley Libertas di Osimo - In Consiglio regionale l’omaggio ad una realtà sportiva che ha saputo distinguersi con passione, determinazione e spirito di squadra.

Valter Matassoli celebra la storica promozione in A3 della Volley Libertas Osimo - Gioia e commozione per Valter Matassoli, un’icona della pallavolo osimana che ha festeggiato da dirigente (direttore generale) una promozione in A3 maschile poco più di una settimana fa con la ‘sua’ Osimo dopo essere stato protagonista nella prima lettera dell’alfabeto nel volley da giocatore e da allenatore.

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Trentino Volley Srl Il settimo volto nuovo della campagna acquisti estiva dell’Itas Trentino di Serie A2 femminile risponde al nome di Alice Pamio, laterale di grande qualità ed esperienza che andrà Vai su Facebook

Volley, Osimo si ricompatta per la B - La dirigenza biancoblu ha confermato anche Giovanni Chiarini, che farà parte dell’organico per la prossima annata sportiva che vedrà Osimo a ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Volley femminile. Libertas under 18 decima in Italia - Il Resto del Carlino - Libertas Forlì/Mosaico Ravenna si piazza 10ª alle finali nazionali di volley femminile Under 18. ilrestodelcarlino.it scrive