Il principe George è il protagonista di una nuova opera teatrale in scena a Broadway, l’iconica area al centro di New York famosa per i suoi teatri. Il figlio di William e Kate, però, non salirà sul palco a recitare. Al contrario, servirà solo da fonte di ispirazione, scelto come protagonista nella nuova pièce scritta dallo scrittore canadese Jordan Tannahill. Il principe George a Broadway: un’opera che fa discutere. Intitolata Prince F*ggot, la nuova opera teatrale di Jordan Tannahill ha debuttato qualche settimana fa al teatro Playwrights Horizons. La trama, però, fa già molto discutere. Come riportato dal Telegraph, infatti, l’opera è ambientata nel 2032 e vede il principe George, studente di Oxford diciottenne soprannominato “Tips”, tornare a casa con il fidanzato indiano Dev. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il principe George a Broadway: lo spettacolo che fa discutere