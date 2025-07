Nico Gonzalez Juve un intermediario ha proposto l’argentino a questa squadra! Il futuro dell’attaccante è sempre più lontano da Torino | ore bollenti per la possibile cessione

Nico Gonzalez Juve, un intermediario ha proposto l’argentino a questa squadra: tutti gli ultimi aggiornamenti. Un intermediario ha proposto l’esterno della Juventus, Nico Gonzalez, all’ Atletico Madrid come sostituto di Samuel Lino. La situazione del giocatore argentino sembra essere cambiata, poiché non è più centrale nei piani di Igor Tudor secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X. Nonostante fosse stato considerato uno dei talenti promettenti, Nico Gonzalez potrebbe lasciare il calciomercato Juve già quest’estate, alla luce di questa nuova dinamica. La Juve sta cercando di trovare una sistemazione per l’attaccante argentino, che non sembra rientrare più nei piani del tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

