A che ora gareggiano Paltrinieri e Taddeucci nella 5 km dei Mondiali | programma tv streaming

Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci hanno conquistato la medaglia d’argento nelle gare che hanno aperti i Mondiali 2025 di nuoto di fondo, concludendo al secondo posto nelle rispettive 10 km andate in scena nelle calde acque di Singapore. Il carpigiano è riuscito a chiudere alle spalle del favorito tedesco Florian Wellbrock nonostante un infortunio al dito, la toscana ha rimpinguato il proprio palmares con la seconda piazza alle spalle dell’australiana Moesha Johnson. Gli azzurri torneranno in gara venerdì 18 luglio, quando si cimenteranno sui 5 km (distanza non olimpica): Taddeucci sarĂ impegnata a partire dalle ore 02. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora gareggiano Paltrinieri e Taddeucci nella 5 km dei Mondiali: programma, tv, streaming

