Addio cellulari benvenuti occhiali smart | la visione di Zuckerberg sul futuro

Mark Zuckerberg ha le idee chiare: il regno dello smartphone è vicino al tramonto. Secondo il fondatore di Facebook, la prossima grande rivoluzione tecnologica sarĂ indossabile, discreta e potenziata dall’intelligenza artificiale. Gli occhiali smart, afferma, non sono piĂą fantascienza, ma il futuro prossimo della comunicazione digitale. Ecco cosa ha detto il numero uno di Meta. Gli occhiali intelligenti saranno la nuova frontiera?. Da anni, Zuckerberg investe su dispositivi che fondono hardware e AI, capaci di scattare foto, ricevere chiamate, tradurre lingue in tempo reale e offrire informazioni contestuali sull’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio cellulari, benvenuti occhiali smart: la visione di Zuckerberg sul futuro

In questa notizia si parla di: occhiali - smart - zuckerberg - addio

Apple 2027, cambia tutto: iPhone pieghevoli, occhiali smart e robotica domestica - Secondo le ultime rivelazioni di Mark Gurman  di Bloomberg, il 2027 potrebbe segnare una svolta epocale per Apple, con un’ondata di innovazioni definite come una vera e propria “ rinascita dei prodotti ”.

Meta vuole integrare il riconoscimento facciale nei suoi occhiali smart Ray-Ban - Secondo fonti riportate dal sito The Information, l'azienda starebbe valutando l’integrazione di un software capace di scannerizzare i volti delle persone nelle vicinanze

Gli occhiali smart Ray-Ban Meta ora vedono e interpretano le foto anche in Italia - Grande novità per i possessori italiani degli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta: la tanto attesa funzionalità di intelligenza artificiale in grado di analizzare e comprendere il contenuto delle fotografie scattate attraverso gli occhiali è finalmente disponibile anche in Italia.

Come ormai noto, l'avventura di Christian Horner in Red Bull è giunta ai titoli di coda dopo ben 20 anni trascorsi a capo della scuderia di Milton Keynes. L'addio del britannico è arrivato in un momento particolarmente delicato per la squadra anglo-austriaca: d Vai su Facebook

Addio cellulari, benvenuti occhiali smart: la visione di Zuckerberg sul futuro; Occhiali AI: segneranno la fine degli smartphone entro il 2035, parola di Zuckerberg; Con Alipay+ paghi con gli smart glasses.

Occhiali smart: Meta ed EssilorLuxottica tracciano la strada - C’è qualcosa di curioso, quasi poetico, nell’idea che un colosso come Meta stia mettendo radici nel mondo dell’eyewear. Scrive tecnoandroid.it

Oakley Meta HSTN Limited Edition: aperti i preordini per gli occhiali smart celebrativi - Annunciato il preorder degli Oakley Meta HSTN Limited Edition, nuovi smart glasses sportivi con camera, AI, 8 ore di autonomia, prezzo da 549 euro. Come scrive tech.everyeye.it