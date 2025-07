Vlahovic Inter i nerazzurri tastano il terreno con il centravanti in vista della prossima stagione | potrebbe arrivare a parametro

Vlahovic Inter, i nerazzurri provano ad imbonirsi l’attaccante serbo: il sogno è l’acquisto a parametro zero dai bianconeri. Vlahovic Inter sogno o realtĂ ? Sono molti i tifosi nerazzurri a porsi questa domanda e la risposta è probabilmente una concreta opportunitĂ , ma per l’anno prossimo. Il calciomercato estivo 2025 rischia di accendere nuove tensioni tra Inter e Juventus, con diverse operazioni che vedono coinvolti entrambi i club su obiettivi comuni. Non si tratta piĂą solo di Jadon Sancho, nome caldo delle ultime settimane, ma anche di due profili che potrebbero pesare sul futuro prossimo di entrambe le societĂ : il giovane difensore Giovanni Leoni del Parma e soprattutto Dusan Vlahovic, attaccante in uscita dalla Juve. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vlahovic Inter, i nerazzurri tastano il terreno con il centravanti in vista della prossima stagione: potrebbe arrivare a parametro

In questa notizia si parla di: inter - nerazzurri - vlahovic - parametro

Inter-Barcellona 4-3, Frattesi regala la finale di Champions ai nerazzurri - (Adnkronos) – L’Inter vola in finale di Champions League. Al termine di 120 minuti epici, i nerazzurri vincono 4-3 contro il Barcellona a San Siro e staccano il pass per l’ultimo atto del torneo a Monaco di Baviera.

Barcellona Inter, quanto incasseranno i nerazzurri nel caso in cui dovessero andare in Finale? - Barcellona Inter, quanto hanno incassato fino ad ora i nerazzurri (e la cifra potrebbe salire) se dovessero arrivare in finale Barcellona Inter è sempre alle porte, e dall’altra parte la domanda sorge spontanea: quanto L’ANALISI DI CALCIOEFINANZA – Per quanto riguarda l’Inter, gli incassi per il raggiungimento delle semifinali di Champions superano già i 113 milioni di […]

Roma Inter Primavera 2-2: grande ripresa, i nerazzurri strappano il pari in rimonta! - di Giuseppe Colicchia Roma Inter Primavera: cronaca, risultato e tabellino del match di oggi, valevole per la 36^ giornata del campionato di Primavera 1.

GdS - L’agente di Vlahovic, Max Ristic, ha già preso contatti preliminari con Milan e Inter in vista della prossima estate, quando il giocatore sarà libero a parametro zero dalla Juventus. Per questo motivo, Vlahovic non ha fretta di lasciare Torino ora. Tuttavia, s Vai su Facebook

L'Inter tenta lo sgarbo alla Juventus: contatti per Vlahovic a parametro zero; Quale futuro per Vlahovic? L’Al-Hilal, il Milan, l’Inter e la posizione della Juventus: gli scenari; Juventus, il caso Vlahovic vicino alla svolta: la soluzione alla Osimhen, il Milan guarda e c’è chi punta il dito sull’Inter.

Dusan Vlahovic, l'Inter si muove per assicurarselo a parametro zero - I dirigenti delle due società stanno lavorando contemporanemente a più trattative ma “La Stampa” ha svelato un altro retrosce ... Scrive msn.com

L'Inter ci prova per Vlahovic: contato con l'agente nel caso il serbo finisse a parametro zero - Nel vortice di trattative estive, torna sotto i riflettori anche il nome di Dusan Vlahovic. Lo riporta tuttojuve.com