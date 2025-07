Caso Plusvalenze arriva la sentenza | l’ex Presidente condannato a due anni

Condanna a due anni per l’ex Presidente del club di Serie A: è arrivata la sentenza del Tribunale nell’ambito del processo per Plusvalenze fittizie È arrivata un’altra sentenza sul caso Plusvalenze fittizie che ha scosso gli ultimi anni del calcio italiano. La condanna, di due anni, fa rumore perché colpisce l’ ex Presidente di una società di Serie A. Verdetto UFFICIALE arrivato: l’ex Presidente della società di Serie A è stato condannato a due anni (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Come riportato da ‘Calcio e Finanza’, nell’ambito del processo per il fallimento del Cesena, il Tribunale di Forlì ha dichiarato colpevole Luca Campedelli limitatamente al bilancio 201718. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Caso Plusvalenze, arriva la sentenza: l’ex Presidente condannato a due anni

Milan, primo bilancio in rosso dopo due anni. Plusvalenze, prestiti e Champions, cosa serve per aumentare i ricavi - La stagione del Milan si avvia verso una mesta conclusione. L`ultima partita di campionato contro il Monza, in programma sabato sera alle 20.

Inchiesta Prisma: ex vertici Juve chiedono il patteggiamento Gli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma' su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori e finita all'attenzione del gup di Roma hanno chiesto il patteggiamento. Le ri Vai su Facebook

