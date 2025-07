Morì per esposizione all' amianto assegnata una rendita alla vedova | lavorò come meccanico delle FS a Catania Messina e Palermo

Dopo quasi dieci anni dalla morte, arriva il riconoscimento giudiziario: il Tribunale di Catania ha condannato l’INAIL a corrispondere una rendita di reversibilità in favore della vedova di C.F., ex aggiustatore meccanico delle Ferrovie dello Stato, morto a 65 anni per carcinoma polmonare. Il tumore, nonostante l’uomo fosse un fumatore, è stato riconosciuto come malattia professionale da esposizione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morì per esposizione all'amianto, assegnata una rendita alla vedova: lavorò come meccanico delle FS a Catania, Messina e Palermo

