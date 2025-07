Mondiali nuoto 2025 il Setterosa batte la Cina e vola ai quarti

Ai Mondiali di nuoto 2025, in svolgimento a Singapore, il Setterosa supera ai playoff la Cina, terza nel girone B e guidata dal campione olimpico Miki Oca, con il punteggio di 13-11. Le Azzurre approdano così ai quarti di finale del torneo di pallanuoto. La squadra è arrivata ai playoff dopo un percorso scandito dal trionfo con la Nuova Zelanda, la sconfitta contro l’Australia e la facile vittoria contro i padroni di casa di Singapore. Ai quarti il Setterosa se la vedrà contro l’ Ungheria, sfida in programma il 19 luglio alle 13.10 (ora italiana). ? DIARIO FLASH DA SINGAPORE??????? Il Setterosa supera 13-11 la Cina trascinata anche dalle triplette di Bianconi e Bettini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali nuoto 2025, il Setterosa batte la Cina e vola ai quarti

