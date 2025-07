ATA al via la formazione per le nuove posizioni economiche | come accedere e cosa sapere

Con l’avvio ufficiale dei corsi di formazione per il personale ATA, prende forma una delle misure piĂą attese nell’ambito della valorizzazione del personale scolastico. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota n. 34744 del 15 luglio 2025, ha dato avvio al percorso previsto dal DM 140 del 12 luglio 2024. In palio ci . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: formazione - posizioni - economiche - accedere

Posizioni economiche ATA, corsi di formazione: si parte. Così si svolgeranno. SPECIALE con Sorrentino (Anief) LIVE alle 14:30 - In mattinata le organizzazioni sindacali incontrano i rappresentanti ministeriali a Viale Trastevere per un’informativa dedicata all’avvio dei nuovi percorsi formativi legati alle posizioni economiche.

Posizioni economiche ATA, corsi di formazione da luglio a settembre. Prova con 20 quesiti a metà ottobre in presenza - Si è svolto questa mattina l'incontro tra Ministero e Sindacati sull'avvio dei corsi di formazione per l'attribuzione delle 46mila nuove posizioni economiche ATA.

Formazione ATA 2024: al via il percorso per le posizioni economiche - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato i sindacati mercoledì 4 giugno per presentare i dettagli sul percorso di formazione ATA 2024 finalizzato all’assegnazione delle posizioni economiche.

C’è chi pensa che la scrittura a mano sia un’arte da museo, relegata tra i ricordi d’infanzia e le lettere ingiallite dei nonni. Eppure, proprio oggi, in Friuli Venezia Giulia, la calligrafia si reinventa e diventa la chiave per accedere a nuove professioni, scuotendo il Vai su Facebook

Posizioni economiche ATA, come accedere ai corsi di formazione. Ecco la piattaforma Scuola Futura. VIDEO; Avvio della formazione per le posizioni economiche ATA; Personale ATA, al via i percorsi formativi di venti ore per le posizioni economiche.

Posizioni economiche ATA, come accedere ai corsi di formazione. Ecco la piattaforma Scuola Futura. VIDEO - 34744 del 15 luglio 2025 il Ministero dell'istruzione e del merito ha dato avvio ai corsi di formazione finalizzati ... orizzontescuola.it scrive

Posizioni economiche ATA, ecco le date per i corsi di formazione: il calendario - Con una nota del 15 luglio il Ministero dell’istruzione e del merito ha comunicato l’avvio dei corsi per le posizioni economiche ATA ... Come scrive msn.com