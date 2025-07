Cina | al via terza edizione della CISCE a Pechino

Un visitatore (a destra) impara a conoscere i prodotti dei droni nell’area Advanced Manufacturing Chain durante la terza edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE) a Pechino, capitale della Cina, il 16 luglio 2025. L’esposizione, ospitata dal Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale, ha preso il via ieri a Pechino con il tema “Connettere il mondo per un futuro condiviso”. Una visitatrice sperimenta un gioco di realta’ estesa (XR) durante la terza edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE) a Pechino, capitale della Cina, il 16 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: al via terza edizione della CISCE a Pechino

In questa notizia si parla di: pechino - cina - terza - edizione

Cina: astronauti Shenzhou-19 arrivano a Pechino - L’equipaggio del Shenzhou-19 e’ arrivato a Pechino in aereo ieri dopo aver completato una missione di sei mesi nella stazione spaziale.

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Cina: Pechino ospitera’ edizione inaugurale Giochi mondiali robot umanoidi - Pechino ospitera’ la Conferenza mondiale dei robot (WRC) del 2025 e l’edizione inaugurale dei Giochi mondiali dei robot umanoidi (WHRG) nel mese di agosto, secondo quanto dichiarato ieri in una conferenza stampa.

Questa foto, scattata il 14 luglio 2025, mostra una vista esterna della sede della prossima terza edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE) a Pechino, capitale della Cina. https://agenzianova.com/notiziario/xinhua/68774a9b2cff19.2879398 Vai su X

Preparativi per la China International Supply Chain Expo a Pechino Il 15 luglio 2025, un membro dello staff è al lavoro in un'area espositiva dedicata alla catena industriale di robot umanoidi nella sezione tecnologica della prossima terza edizione della Ch Vai su Facebook

Nvidia annuncia la ripresa delle consegne di un chip per l’Intelligenza artificiale in Cina; Pugno duro con la Ue e carezze per Pechino: via libera Usa a Nvidia alla vendita in Cina del chip IA; L’ok di Trump | Nvidia tornerà a vendere chip per l’IA in Cina.

Cina: CEO Nvidia, polo innovazione per la robotica e il software - In occasione della terza edizione della China International Supply Chain Expo (#CISCE) a Pechino, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha elogiato l'innovazione ... romadailynews.it scrive

Cina: anteprima della China International Supply Chain Expo - Questa foto, scattata il 14 luglio 2025, mostra una vista esterna della sede della prossima terza edizione della China International Supply Chain Expo ... Scrive romadailynews.it