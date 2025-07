Lite tra vicini nel Casertano 37enne accoltella madre e figlia

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha accoltellato e fatto finire all’ospedale due donne, madre e figlia di 43 e 28 anni, e il tutto per questioni di vicinato, alimentate da vecchie ruggini. È accaduto a Santa Maria a Vico, dove un 37enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio. Le due vittime sono state trasportate all’ospedale di Caserta (la madre, che è grave ed in prognosi riservata) e a quello di Marcianise (la figlia). La lite è scoppiata tra le due donne e la sorella del 37enne, secondo quanto accertato dai poliziotti del Commissariato di Maddaloni. Il 37enne è intervenuto proprio per dare manforte alla sorella, e ha accoltellato prima la vicina 43enne al petto, e poi la figlia di quest’ultima ad un fianco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lite tra vicini nel Casertano, 37enne accoltella madre e figlia

In questa notizia si parla di: madre - 37enne - figlia - lite

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio e dei genitori | Il 37enne "tranquillo e non preoccupato", la madre in lacrime - I militari stanno analizzando telefoni e pc. Dopo 17 anni si cerca l'attizzatoio sparito da casa Poggi

Lite tra vicini sfocia nel sangue: 37enne arrestato per tentato omicidio; Santa Maria a Vico, coltellate durante lite per sosta e bucato: ferite madre e figlia; Arezzo, psicoterapeuta uccisa: in carcere 37enne pakistano ex fidanzato della figlia.

Santa Maria a Vico, coltellate durante lite per sosta e bucato: ferite madre e figlia - Poco prima dell'ora di pranzo di ieri, l'intera comunità è stata scossa da un episodio di violenza avvenuto in via Martiri del 1799, ... Scrive ilmattino.it

Lite fatale: madre muore, figlia è grave - La Gazzetta del Mezzogiorno - Tragedia durante una lite tra madre e figlia: una donna di 37 anni con problemi psichici ha urtato la madre, di 77 anni, che è caduta dalle scale ed è morta subito dopo. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it