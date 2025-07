Tribunale belga ferma l' invio di armi verso Israele

Il tribunale di Bruxelles ha ordinato al governo regionale fiammingo di bloccare tutto il transito di equipaggiamento militare verso Israele, riferisce l'emittente Vrt. La regione ospita il porto di Anversa, uno dei più grandi di Europa. L'intervento ha bloccato componenti destinati alla società di difesa israeliana Ashot nel porto di Anversa. Secondo il Tribunale il governo fiammingo deve impedire il transito di "prodotti per la difesa e altre attrezzature destinate all'uso militare per le quali non vi è alcuna certezza materiale che siano destinate esclusivamente all'uso civile". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tribunale belga ferma l'invio di armi verso Israele

