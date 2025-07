Strage di via D' Amelio il 19 luglio la fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino e della sua scorta

Nel 33esimo anniversario della strage di via D’Amelio si rinnova la memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta con la tradizionale fiaccolata che si terrĂ sabato (19 luglio) a Palermo. L’iniziativa è promossa da "ComunitĂ '92", coordinamento che unisce diverse generazioni di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: strage - amelio - luglio - fiaccolata

Strage di via D’Amelio, il dossier M5s sulle dichiarazioni di Mori e De Donno: la diretta con Conte e Scarpinato - In diretta la conferenza stampa organizzata dai parlamentari del Movimento 5 stelle sulle dichiarazioni in audizione dei due carabinieri in congedo Mario Mori e di Giuseppe De Donno in merito all’inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

Intitolata rotonda a Emanuela Loi. Morì nella strage di via d’Amelio: "Lucca non dimentica il suo valore" - Da ieri, a Lucca, c’è un luogo che porta il nome di Emanuela Loi, la giovane poliziotta che il 19 luglio 1992 morì tragicamente nella strage di via D’Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri agenti della scorta.

L’ultima confessione di Borsellino alla vigilia della strage in via D’Amelio - Dalla messa, alla «lectio» su San Pietro dedicata a Falcone, fino alla coscienza di mettere a rischio la vita.

Una fiaccola per Paolo 19 luglio ? In diretta sui nostri canali social A 33 anni dalla strage di via D’Amelio, accendiamo una luce di memoria e verità per Paolo Borsellino. Segui la diretta della fiaccolata sui canali social de La Voce del Patriota e unisciti a c Vai su Facebook

Palermo, sabato 19 luglio – ore 20:00 Partenza da Piazza Vittorio Veneto (Statua della Libertà ), arrivo in Via D’Amelio Insieme per ricordare Paolo Borsellino e chi ha dato la vita per la giustizia. La memoria è impegno. #19luglio #ViaDAmelio #Borsellino Vai su X

Strage di via D'Amelio, il 19 luglio la fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino e della sua scorta; «Giustizia per Andrea, Salvo e Massimo»: alla fiaccolata del 19 luglio anche il ricordo della str; Anniversario Strage via D’Amelio. “Fiaccolata della Legalità ” da Solarino a Floridia.

Strage di via D’Amelio, celebrazioni in provincia di Siracusa per non dimenticare quel maledetto giorno - Sabato 19 luglio ricorre il 33° anniversario della strage di via D’Amelio, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, ... Come scrive siracusaoggi.it

Elly Schlein in via D'Amelio, imbarazzo in Fdi per le indagini su Galvagno e Amata: celebrazioni ridimensionate - Il partito della premier Giorgia Meloni ha già spostato a Roma la quarta edizione di "Parlateci di mafia", convegno inizialmente previsto a Palermo, e non ha ancora confermato chi parteciperà alla con ... Riporta palermotoday.it