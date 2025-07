Sotto le stelle di Città della Scienza | torna Appuntamento in Via Lattea

Sabato 19 luglio 2025, il Planetario di Città della Scienza riapre le sue porte per "Appuntamento in Via Lattea", un'apertura serale dedicata all'esplorazione del cosmo. La serata offre un'occasione speciale ed emozionante per osservare il cielo, le stelle e i pianeti, viaggiando attraverso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

stelle - città - scienza - appuntamento

Appuntamento in Via Lattea - Aspettando la Giornata Mondiale della Luna Preparatevi a lasciare la Terra. , il Planetario di Città della Scienza apre le porte a una serata fuori dal tempo e dallo spazio: un viaggio cosmico tra stelle, gala Vai su Facebook

Sotto un cielo stellato: torna appuntamento in via Lattea; CITTA' DELLA SCIENZA - Torna Appuntamento in Via Lattea il 19 luglio, aspettando la Giornata Mondiale della Luna; Sotto le stelle di Città della Scienza: Appuntamento in Via Lattea per celebrare il Solstizio d’Estate.