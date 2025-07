Roma preso il baby talento Tladi dal Sudafrica | Mosimane jr nel mirino

La Roma guarda al domani, e lo fa spingendosi sempre piĂą lontano. Dopo aver chiuso l’operazione per Antonio Arena, attaccante classe 2010 proveniente dal Pescara, il club giallorosso ha ufficializzato l’ingaggio di Ikenna Tladi, giovanissimo talento sudafricano di appena 9 anni. A darne notizia è stato Jorge Abong, agente del ragazzo e rappresentante della Rojo Soccer Agency, attraverso il sito locale Soccer Laduma. Tladi ha giĂ firmato con la Roma Academy e ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile. Le prime foto in giallorosso sono giĂ circolate sui social: a pubblicarle è stata la madre, Popi Tladi, grande tifosa romanista, che gestisce l’account Instagram del figlio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, preso il baby talento Tladi dal Sudafrica: Mosimane jr nel mirino

