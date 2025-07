Attacco Inter come cambierebbe il reparto offensivo con l’innesto di Ademola Lookman? Ecco il modulo di Chivu

Attacco Inter, Chivu vuole rivoluzionare l’attacco: Lookman sarĂ forse il primo tassello del nuovo progetto nerazzurro?. Dietro all’assalto deciso dell’ Inter per Ademola Lookman si nasconde una volontĂ precisa: Cristian Chivu vuole cambiare il volto della sua squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico rumeno, pronto a guidare i nerazzurri nella nuova stagione, sta lavorando a un’evoluzione tattica importante, e l’esterno offensivo dell’ Atalanta è il profilo ideale per iniziare questa trasformazione dell’attacco Inter. La trattativa per Lookman, autore di una stagione strepitosa con 20 gol tra tutte le competizioni e vincitore del Pallone d’Oro africano, è ora entrata nel vivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Attacco Inter, come cambierebbe il reparto offensivo con l’innesto di Ademola Lookman? Ecco il modulo di Chivu

