Cina | multinazionali puntano a collaborare su catena di fornitura

Con l’apertura della terza edizione della China International Supply Chain Expo, ieri a Pechino, le multinazionali stanno cercando di rafforzare le collaborazioni nella catena di approvvigionamento in un’ottica di maggiore certezza per l’economia mondiale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma637060363706032025-07-17cina-multinazionali-puntano-a-collaborare-su-catena-di-fornitura Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: multinazionali puntano a collaborare su catena di fornitura

