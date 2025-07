Arrestato il narcos della camorra Simone Bartiromo nella lista dei latitanti più pericolosi | era ricercato da 3 anni

Simone Bartiromo, considerato un narcotrafficante internazionale vicino alla camorra, è stato arrestato ieri in Spagna, ad Alicante, dopo quasi tre anni di ricerche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arrestato - camorra - simone - bartiromo

'Nuova Camorra organizzata': arrestato latitante per un omicidio commesso 28 anni fa - All’esito di attività investigativa, coordinata e delegata dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2025 il personale della Squadra Mobile della Questura di Caserta, grazie alla sinergia operativa instaurata con il servizio di cooperazione.

Latitante algerino arrestato dopo 42 anni da un omicidio di camorra - Un caso più unico che raro, quello di un cittadino straniero affiliato alla Nuova Camorra Organizzata che Raffaele Cutolo fondò in Italia alla fine degli anni ’70: la notizia è venuta fuori dopo l’arresto, anch’esso singolare, di un camorrista algerino latitante nel suo Paese, Mohamed Tadimouti, autore di un omicidio di camorra avvenuto nel Casertano […] The post Latitante algerino arrestato dopo 42 anni da un omicidio di camorra appeared first on L'Identità.

Arrestato il “re dei rifiuti”: a Ischia la mano della camorra - Agli arresti domiciliari l'imprenditore che imponeva ricatti e ritorsioni per trasportare rifiuti dalle isole sulla terraferma The post Arrestato il “re dei rifiuti”: a Ischia la mano della camorra appeared first on L'Identità.

Arrestato il narcos della camorra Simone Bartiromo, nella lista dei latitanti più pericolosi: era ricercato da 3 anni; Napoli, gestiva traffico di droga in tutto il Sud Italia: arrestato in Spagna il latitante Simone Bartiromo; Il narcotrafficante Simone Bartiromo arrestato in Spagna.

Arrestato il narcos della camorra Simone Bartiromo, nella lista dei latitanti più pericolosi: era ricercato da 3 anni - Simone Bartiromo, considerato un narcotrafficante internazionale vicino alla camorra, è stato arrestato ieri in Spagna, ad Alicante, dopo quasi tre anni ... Scrive fanpage.it

Il narcotrafficante Simone Bartiromo arrestato in Spagna - Broker del narcotraffico internazionale catturato in Spagna dopo quasi 3 anni di latitanza. Come scrive ilroma.net