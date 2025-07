Concerto de La Niña a Riccione al sorgere del sole | cambia la spiaggia per proteggere le tartarughe

Il Comune di Riccione annuncia che, in via straordinaria, il concerto de La Niña, previsto per domenica 27 luglio alle ore 5,30 nell’ambito della rassegna Albe in controluce, sarà trasferito dalla spiaggia libera del Marano (zona 133) alla spiaggia libera di piazzale San Martino. La decisione è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Musica all'alba e sotto le stelle: oltre venti concerti in quattro location uniche, ecco la colonna sonora dell'estate di Riccione; Albe in controluce.