Doppia rapina violenta in centro | fermato giovane egiziano | VIDEO

La polizia ha eseguito ha fermato un giovane egiziano di 24 anni, regolare e già noto alle forze dell’ordine, sospettato di aver compiuto due rapine particolarmente violente nel centro di Bologna. I colpi sono avvenuti il 18 giugno 2025 in via Franco Bolognese, nei pressi della fermata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

