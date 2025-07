Civilization VI Platinum Edition | il re dei giochi di strategia gratis su Epic Games

Dal 17 luglio al 24 luglio 2025, l’Epic Games Store offre un nuovo gioco gratis da poter inserire nella propria libreria: Civilization VI Platinum Edition (valore 79.99€). Ricorda che basta avere un account su Epic Games store per poter scaricare sul proprio PC e poter giocare quando si vuole ai giochi gratis che Epic regala. Saranno tuoi per sempre e potrai spostarli su tutti i PC che vuoi perché rimarranno per sempre nella tua libreria. PEGI: come vengono classificati i videogiochi. Cosa include la Platinum Edition di Civilization VI Platinum Edition. Fino al 24 luglio 2025, l’Epic Games Store offre Sid Meier’s Civilization VI: Platinum Edition completamente gratis, un pacchetto che normalmente ha un valore di 79,99€. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

