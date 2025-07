Incendio a Pesaro 5 anziani ricoverati e malore per un vigile del fuoco

Pesaro, 17 luglio 2025 – Chiuse le operazioni a mezzanotte e mezza, indagano ora gli specialisti dei Vigili del Fuoco: questa mattina, in via Vanzolini 18, è intervenuta sul posto la squadra investigativa antincendio per accertare con precisione le cause del rogo che ieri, dopo le 19, ha fatto vivere ore di terrore a un intero condominio, un edificio di cinque piani. Nel garage seminterrato, da cui è partito il rogo, tre auto sono andate distrutte. I danni alla struttura dell’edificio sono in corso di valutazione: la colonna di fumo e il calore intenso potrebbero aver compromesso anche impianti e parti murarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Pesaro, 5 anziani ricoverati e malore per un vigile del fuoco

Esplosioni in serie, poi il rogo: Pesaro, trappola di fumo nel palazzo via Vanzolini. In ospedale 5 condomini e un vigile del fuoco - PESARO Le esplosioni, il fuoco, il fumo, la gente nel palazzo-trappola che cerca rifugio sui terrazzi e grida aiuto.

Incendio a Pesaro, il panico dei parenti in strada: “Stai lì, ora ti tirano fuori” - I congiunti parlavano con i telefonini dando istruzioni a chi era ancora dentro, e stava aspettando i soccorsi. Segnala msn.com