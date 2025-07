Ventuno posti e pedana per disabili | consegnato nuovo scuolabus elettrico

TREPUZZI – Un mezzo elettrico, inclusivo e con i necessari comfort per il trasporto degli alunni e alunne negli istituti scolastici cittadini: è stato presentato nella mattinata di oggi, in largo Chiesa madre a Trepuzzi, con una cerimonia di consegna, il nuovo scuolabus elettrico, con ventuno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

