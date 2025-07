Macherio 34enne trovata morta vicino casa | l’allarme lanciato dai figli

I sospetti degli inquirenti si sono concentrati sulla figura dell'ex compagno della donna. La vittima avrebbe deciso di lasciare il Perù, suo Paese di origine, proprio per allontanarsi dall'uomo. Con lei sono giunti in Italia i due figli che ieri hanno lanciato l'allarme della sua sparizion. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Macherio, 34enne trovata morta vicino casa: l’allarme lanciato dai figli

