Arrestato in Germania l’ex braccio destro di Almasri a Mitiga | era a Francoforte

È finito in manette a Francoforte uno degli uomini più temuti della Libia. Al Hishri, meglio conosciuto con il soprannome di Al Bouti, è stato arrestato al suo arrivo in Germania, dove si trovava per motivi ancora da chiarire. Considerato il braccio destro di Osama Najim Almasri, era da tempo nel mirino della giustizia internazionale per le sue responsabilità nei crimini commessi nella famigerata prigione di Mitiga. Secondo le prime informazioni, le autorità tedesche lo hanno formalmente fermato e trattenuto in attesa della richiesta ufficiale di estradizione da parte della Corte penale internazionale (Cpi). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Arrestato in Germania l’ex braccio destro di Almasri a Mitiga: era a Francoforte

