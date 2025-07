Cinquecento euro per un giro in carrozza turisti spagnoli truffati a Palermo

Doveva essere un’attività piacevole, qualcosa di caratteristico da rendere un ricordo per il futuro, ma si è trasformata in una truffa. È quanto successo a Palermo a due turisti spagnoli che si sono visti presentare un conto da cinquecento euro per un’ora in carrozza in centro. Appena pochi giorni prima, interessati all’esperienza, i due avevano chiesto informazioni sui prezzi: intorno ai sessanta euro, gli era stato risposto da più parti. Poi però il conto da oltre otto volte tanto, arrivato all’improvviso e a giro concluso, obbligando la coppia, che si è detta anche un po’ spaventata, a pagare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cinquecento euro per un giro in carrozza, turisti spagnoli truffati a Palermo

