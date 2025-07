Tragedia dello scuolabus a Lomazzo chiesto l' arresto per l’autista | Ripreso col telefono

È avvenuto lo scorso 19 maggio sulla Pedemontana a Lomazzo il tragico incidente (video) in cui ha perso la vita Domenica Russo, 43 anni, maestra originaria di Napoli e residente a Sesto Calende. La donna viaggiava su un pullman con circa 30 bambini delle elementari della scuola di Cazzago Brabbia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Gita scolastica finita in tragedia, chiesto l'arresto dell'autista dello scuolabus: «Era al telefono quando tamponò il camion» - Nel drammatico incidente morì la maestra 43enne Domenica Russo e rimasero feriti anche alcuni dei 30 bambini a bordo del mezzo ... Riporta msn.com

