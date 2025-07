Idf indagini sui report dell' attacco alla chiesa a Gaza

L'esercito israeliano afferma di essere "a conoscenza delle segnalazioni relative ai danni causati alla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza City e alle vittime" e fa sapere che "le circostanze dell'incidente sono in fase di revisione". Lo riporta il Times of Israel. "L'Idf compie ogni sforzo per mitigare i danni ai civili, compresi i siti religiosi, e si rammarica per qualsiasi danno causato", aggiunge in una nota, senza confermare di aver effettuato l'attacco. " Israele non prende mai di mira chiese o siti religiosi e si rammarica di qualsiasi danno a un sito religioso o a civili non coinvolti", ha aggiunto il Ministero degli Esteri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf, indagini sui report dell'attacco alla chiesa a Gaza

In questa notizia si parla di: attacco - chiesa - gaza - indagini

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - La trattativa per portare Federico Chiesa al Napoli sarebbe attualmente una delle più avanzate sul mercato, più concreta perfino di quella che riguarda Kevin De Bruyne.

“Ha fatto una cosa vergognosa”. Rita Dalla Chiesa al veleno con Milly Carlucci: attacco durissimo - Nella serata del 9 maggio c’è stata la prima puntata di Sognando Ballando con le stelle. Proprio mentre era in corso la trasmissione, che è una sorta di festa per celebrare lo storico programma di Milly Carlucci, la conduttrice è stata attaccata sui social da Rita Dalla Chiesa.

Il Napoli congela la trattiva per Ndoye, rispunta il nome di Chiesa per l’attacco - Si raffredda la pista che porta a Ndoye, il Napoli ripensa a Federico Chiesa Il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi sugli esterni, se … L'articolo Il Napoli congela la trattiva per Ndoye, rispunta il nome di Chiesa per l’attacco proviene da ForzAzzurri.

Dagli atti di chiusura indagini del tribunale dei ministri sul caso Almasri, nel procedimento che coinvolge il ministro della Giustizia Nordio, la premier Giorgia Meloni, il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, emerge un documento ch Vai su Facebook

Idf, indagini sui report dell'attacco alla chiesa a Gaza; Media: progressi nei negoziati, Hamas approva il piano israeliano di ritiro da Gaza; Idf, indagini sui report dell'attacco alla chiesa a Gaza.

Idf, indagini sui report dell'attacco alla chiesa a Gaza - L'esercito israeliano afferma di essere "a conoscenza delle segnalazioni relative ai danni causati alla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza City e alle vittime" e fa sapere che "le circostanze dell'inc ... Riporta quotidiano.net

Raid su chiesa a Gaza, il Patriarcato conferma due morti - Il Patriarcato latino di Gerusalemme conferma che l'attacco alla chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza ha provocato due vittime. Riporta quotidiano.net