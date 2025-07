Chi è Laila Hasanovic la Venere del Nord che ha stregato Jannik Sinner?

Nella nostra cover story di oggi, Laila Hasanovic, la modella danese che ha conquistato il nostro campione di Wimbledon. Mentre Jannik Sinner dominava sui campi di tennis del mondo, conquistando il prestigioso Torneo di Wimbledon ai danni di Carlos Alcaraz, una presenza discreta ma magnetica ha catturato l’attenzione del pubblico maschile: Laila Hasanovic, la splendida . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Chi è Laila Hasanovic, la Venere del Nord che ha stregato Jannik Sinner?

In questa notizia si parla di: laila - hasanovic - jannik - sinner

Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner? - Jannik Sinner fa di nuovo sognare gli appassionati di tennis e gli italiani. Infatti, il tennista altoatesino ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz a Wimbledon.

Sinner e il viaggo «di lavoro» a Copenaghen, spunta la foto con una ragazza: «È Laila Hasanovic, ex di Mick Schumacher» - Jannik Sinner torna a "difendersi" dal gossip, ma con scarso successo. Nella prima conferenza stampa al Roland Garros, alla primissima domanda, gli è stato chiesto conto del suo.

Laila Hasanovic a Parigi per la finale di Sinner, ma allora è amore? - La modella danese, ex di Mick Schumacher, è stata beccata (anche) tra il pubblico del Roland Garros per la sfida di Jannik contro Alcaraz

Jannik Sinner in vacanza con Laila Hasanovic dopo la vittoria a Wimbledon? #17luglio https://tgcom24.mediaset.it/people/jannik-sinner-vacanza-laila-hasanovic-fidanzata_101158785-202502k.shtml… Vai su X

Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner si gode una pausa lontano dai riflettori. Tra voci di una fuga d’amore con Laila Hasanovic e polemiche dalla stampa britannica sul caso doping archiviato, il numero uno al mondo resta al centro dell’attenzione Vai su Facebook

Il flirt tra Jannik Sinner e la modella danese, tra indiscrezioni e discrezione. E l’ipotesi fuga d’amore; Jannik Sinner, la vacanza con Laila Hasanovic: così si ricarica il campione; Laila Hasanovic, chi è la presunta fidanzata di Jannik Sinner: il lavoro, lo stipendio e il successo sui socia.

Jannik Sinner, la modella danese Laila Hasanovic è la sua nuova fiamma? - Secondo i rumors insieme alla venticinquenne Laila Hasanovic (già compagna di Mick Schumacher) ... Scrive vanityfair.it

Jannik Sinner insieme a Laila Hasanovic, la presunta fuga d’amore con la modella dopo la vittoria a Wimbledon - La modella danese, 24 anni, sarebbe la nuova fiamma del noto tennista, già avvistata al Roland Garros. Segnala fanpage.it