Trovato con una carta carburante rubata durante blitz di mafia | condannato 32enne

Un anno e quattro mesi di reclusione per l'accusa di ricettazione: il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha condannato il 32enne Roberto Fragapane, denunciato il 17 dicembre durante la prima delle tre operazioni dei carabinieri contro i clan di Villaseta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Gérard Depardieu condannato a 18 mesi di carcere per molestie sessuali: “Abusi durante le riprese del 2021” - Il tribunale di Parigi ha condannato l’attore francese Gérard Depardieu a 18 mesi di reclusione con la condizionale per molestie e violenze sessuali commesse ai danni di due donne durante le riprese di un film nel 2021.

Gerard Depardieu condannato per violenza sessuale: “Colpevole di aggressione sessuale a una donna durante le riprese del film ‘Les Volets verts'” - Gerard Depardieu è stato giudicato colpevole di aggressione sessuale oggi, martedì 13 maggio, da un tribunale di Parigi, in relazione alle accuse mosse da una donna.

Sparò sulla folla durante una parata a Chicago: il killer condannato a 7 ergastoli, uno per ogni vittima - Robert Crimo III, il 24enne che sparò sulla folla durante una parata per il Giorno dell'Indipendenza, il 4 luglio 2022, a Chicago, è stato condannato a sette ergastoli, uno per ogni vittima della strage, e a 50 anni di carcere per tentato omicidio per le 48 persone rimaste ferite ma sopravvissute.

LEGIONE CARABINIERI SICILIA COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA COMUNICATO STAMPA CATANIA, QUARTIERE SAN CRISTOFORO. Armi e droga in un borsone: arrestato dai Carabinieri un 32enne

Omicidio Durante, Giacomo Trovato condannato all'ergastolo in Cassazione - Il pugile Francesco Durante fu incaprettato, ucciso con un colpo alla testa e bruciato in un'auto. Si legge su quotidiano.net