Sono giorni caldissimi per il calciomercato della Juventus, sempre più nel vivo: le ultime indiscrezioni infiammano i tifosi bianconeri La nuova dirigenza della Juventus accelera sul mercato. Dopo il colpo David, i bianconeri continuano a muoversi con l’obiettivo di rinforzare l’attacco di Igor Tudor ed hanno appena confermato anche Francisco Conceicao. Tudor e la Juventus preparano un altro grande colpo di calciomercato: sono giorni già decisivi per il suo arrivo (Foto LaPresse) – Calciomercato.it L’esterno portoghese verrà riscattato dal Porto per la cifra di circa 30 milioni di euro, mancano ormai solo gli annunci ufficiali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, colpaccio per appena 10 milioni: ma solo se si chiude questa settimana