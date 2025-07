Frode milionaria con il Sismabonus | denunciati due imprenditori e due tecnici

Macerata, 17 luglio 2025 – Furbetti del 110 nel mirino delle Fiamme Gialle. È stata conclusa dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziari di Macerata una complessa attività nel settore dei crediti d’imposta nei confronti di diverse società , riconducibili a un gruppo familiare, con sede nella provincia di Macerata. Attraverso l’uso distorto della normativa in materia di bonus edilizi, con specifico riferimento al Sisma bonus acquisti 110% e al Sisma bonus ordinario, avevano indebitamente creato e successivamente ceduto nonché in parte compensato dei crediti di imposta inesistenti e non spettanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

