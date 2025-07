Tamponamento fra tre auto in A1 all' altezza di Busseto | nove chilometri di coda

Un tamponamento fra tre auto si è verificato, che si è verificato nella mattinata di giovedì 17 luglio lungo l'autostrada A1, nei pressi di Busseto, ha provocato una coda di nove chilometri tra Fidenza e Fiorenzuola d'Arda, in direzione Bologna. Lo schianto tra i veicoli è avvenuto poco prima. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

