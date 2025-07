Oroscopo dell’Amore per la prossima settimana 21-27 Luglio per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Ecco le previsioni di Vega

. Ariete Non serve gridare per farsi ascoltare la voce dell’anima canta piano chi sa restare senza più cercare incontra l’amore più vero, più umano Un fuoco impaziente in cerca di pace Questa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo dell’Amore per la prossima settimana 21-27 Luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ecco le previsioni di Vega

