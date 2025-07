Chi sono i drusi che Israele dice di voler salvare bombardando Damasco

L'unica minoranza araba che serve nell'esercito israeliano è nel mirino del nuovo governo di Damasco. Tel Aviv ne approfitta per bombardare un paese che considera una minaccia. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Chi sono i drusi che Israele dice di voler salvare bombardando Damasco

In questa notizia si parla di: damasco - sono - drusi - israele

Massacro di cristiani a Damasco: "Sono stati uomini venuti dall’inferno” - "Oggi qui le strade sono deserte perché nessuno si sente al sicuro”. Yohanna X, patriarca greco ortodosso di Antiochia, spiega al Foglio come i cristiani non si siano mai sentiti tanto minacciati c.

Israele attacca Damasco: “I raid più duri in Siria sono iniziati”. Colpita la sede dell’esercito - “I colpi più pesanti sono partiti”: lo dice il ministro della Difesa Israel Katz pubblicando un video della televisione siriana che mostra un conduttore sorpreso da un attacco israeliano sullo sfondo nel centro di Damasco, mentre la tv di Stato ha riferito di raid vicino al quartier generale del ministero della Difesa.

Israele attacca Damasco, colpito il palazzo presidenziale | Katz: "Gli attacchi più duri in Siria sono iniziati" - A Gaza oltre 90 vittime e più di 250 feriti in 24 ore: 21 morti nella calca in un sito in cui si distribuivano gli aiuti umanitari

In Siria i drusi umiliati di Suwayda sono costretti a fuggire in Israele. Si combatte nel sud, dove Israele bombarda e le milizie locali prima arretrano e poi respingono le Forze di Damasco, colpevoli di nuovi abusi e violenze. Di @Gambluca Vai su X

Ieri Israele ha colpito diversi obiettivi in Siria, tra cui il palazzo presidenziale di Damasco, e ha giustificato i raid con la necessità di difendere i drusi, la minoranza religiosa che abita nell’area meridionale del Paese. Il presidente siriano Al Sharaa ha respinto gli Vai su Facebook

Israele ha bombardato Damasco: «Nella città dei drusi 300 morti»; 12 paesi pronti all'embargo sulle armi per Israele. L'esercito siriano inizia il ritiro da Suweida - Trump: Abbiamo buone notizie su Gaza; Chi sono i drusi che Israele dice di voler salvare bombardando Damasco.

Perché Israele ha attaccato la Siria: chi sono i drusi e quali sono i motivi dietro il bombardamento - Ieri Israele ha colpito diversi obiettivi a Damasco, in Siria, e ha giustificato i raid con la necessità di difendere i drusi, la minoranza religiosa ... Segnala fanpage.it

Israele bombarda Damasco: cosa sta succedendo in Siria, le vere ragioni del raid - Un attacco che punta a ridisegnare gli equilibri regionali, mentre distoglie l’attenzione internazionale dai crimini di guerra a Gaza e sfida la linea americana sulla stabilità in Siria ... Si legge su vanityfair.it