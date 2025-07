Gaza | dal 7 ottobre comunità cristiana dimezzata ora sono 500

Dall'inizio del conflitto a Gaza tre parrocchiane della Sacra Famiglia sono state uccise e la comunità cristiana si è fortemente ridotta. Dopo il 7 ottobre, la comunità si è dimezzata: "Siamo circa 500 - diceva pochi giorni fa padre Gabriel Romanelli ai media vaticani - accampati in ogni angolo della parrocchia della Sacra Famiglia. Prima del 7 ottobre i cristiani a Gaza era 1.017, circa 300 sono riusciti ad uscire dalla Striscia quando era ancora aperto il valico con l'Egitto di Rafah, 54 sono morti, 16 sono stati uccisi nel bombardamento che ha colpito la chiesa di san Porfirio del Patriarcato ortodosso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza: dal 7 ottobre comunità cristiana dimezzata, ora sono 500

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione immediata di alcune zone del nord | Netanyahu: "Non ci sono le condizioni per fermare la guerra" - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Netanyahu: “A Gaza 24 ostaggi vivi”. Ma la moglie lo corregge: “Sono meno”. Scoppia la bufera - Tel Aviv, 29 aprile 2025 - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu - durante un incontro con i partecipanti alla cerimonia del Giorno dell'Indipendenza - ha dichiarato che " ci sono fino a 24 ostaggi ancora vivi a Gaza".

A Gaza una montagna di macerie, in Siria un regime sanguinario e Israele non fa condoglianze per Papa Francesco: sanno quello che fanno o sono completamente idioti? - I francesi non vogliono il Papa africano. Gli americani ne vogliono uno filo-sionista. Alla faccia dello Spirito Santo.

La lettura del lungo elenco di nomi dei bambini e dei ragazzi morti a Gaza ha aperto il flash mob alla Rotonda Diaz organizzato da Life for Gaza e dalla Comunità Palestinese della Campania. Centinaia di corpi distesi a terra su lenzuola bianche per ricordare Vai su Facebook

