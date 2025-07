Padova affitta seconda casa come deposito di droga | arrestato marocchino

Le sostanze stupefacenti trovate in casa avrebbero fruttato sul mercato dello spaccio oltre 1,5 milioni di euro.

Affitta seconda casa come deposito di droga, arrestato a Padova - La Squadra Mobile di Padova ha arrestato un cittadino marocchino di 37 anni, residente in città, che aveva preso in affitto una seconda abitazione in provincia, utilizzandola come deposito di sostanze ... Da msn.com

