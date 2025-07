Tempo di lettura: 2 minuti I tempi per la delocalizzazione del Porto di Salerno sono maturi. A sostenerlo è il consigliere comunale capogruppo de la Nostra LibertĂ , Antonio Cammarota. “Nell’ultimo Consiglio Comunale il Sindaco di Salerno e Presidente della Provincia ha finalmente aperto alla mia antica proposta di un nuovo porto commerciale, avanzata sin dal 2017 e promossa negli anni con interventi, convegni, programmi” afferma in una nota l’avvocato Cammarota. “Il Porto di Salerno è eccellenza produttiva che dĂ il pane a tante famiglie, così, però, non può crescere, e se non cresce, muore”, afferma Cammarota; “ si progetta allora di ampliare il Porto verso la Costiera, con la giusta opposizione degli ambientalisti e dei sindaci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Delocalizzare porto Salerno, la proposta di Cammarota in linea con i sindaci della costiera