' Rock the Beach' due concerti nel weekend con Mad Queen e 60 Lire

La rassegna musicale 'Rock the Beach', festival che trasforma il Florenz del Lido degli Scacchi e il Just Prestige del Lido delle Nazioni in palcoscenici d’eccezione per le migliori tribute band d’Italia, si accende con due nuovi appuntamenti. Venerdì 18, alle 21, il Florenz Open Air Resort. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: rock - beach - concerti - queen

’Rock the Beach’ con tante band. Omaggi a Ramazzotti e 883 - Dieci anni di musica, spiaggia e atmosfere indimenticabili. Torna Rock the Beach, il festival che trasforma il Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi e il Just Prestige Beach Club di Lido delle Nazioni in palcoscenici d’eccezione per le migliori tribute band internazionali.

’Rock the Beach’ prosegue. Le serate al Florenz e al Prestige - La rassegna musicale ’Rock the Beach’ prosegue con grande entusiasmo al Florenz Open Air Resort del Lido degli Scacchi e al Just Prestige Beach Club del Lido delle Nazioni, regalando al pubblico emozioni indimenticabili sotto le stelle dell’estate ferrarese.

