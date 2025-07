Quando gioca la Casertana? Già fissata la prima amichevole

Tempo di lettura: 2 minuti Lunedì è confermata la partenza alla volta di Chianciano, ma la squadra non è ancora completa e non sarà completa. L’auspicio, per Degli Esposti e Coppitelli, sarà quello di avere i giocatori chiave dal primo giorno di ritiro. Sicuramente qualche difensore, e magari un attaccante in più. A Chianciano, la Casertana rimarrà per circa dieci giorni: Coppitelli, già in questi primi giorni di raduno al Pinto, sta tenendo l’asticella alta con tutti i convocati, primavera aggregati compresi. La Casertana rimarrà a Chianciano dal 21 luglio al 1 agosto. Prima della partenza del ritiro precampionato, è previsto un test in famiglia contro la primavera: sarà una partita aperta al pubblico, in cui si potrà valutare la bontà del primo impatto del lavoro del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

