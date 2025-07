Intelligenza artificiale in ambito sanitario | la proposta degli studenti di Ingegneria della Federico II di Napoli 

Gli studenti della Federico II propongono a Kiranet una business unit per l’Intelligenza Artificiale in SanitĂ : focus su prevenzione e monitoraggio dei pazienti cronici. A tre mesi dalla “sfida ” lanciata agli studenti di Ingegneria Gestionale dell’Università “Federico II” di Napoli dall’azienda Kiranet di Aversa (Caserta), è arrivata la proposta formulata dal gruppo di lavoro universitario. Proseguono le attivitĂ inserite nel programma di eventi organizzati per celebrare il ventennale dell’azienda guidata dai fratelli Raffaele  e Alessio  Chianese. L’ultima iniziativa, organizzata nei dettagli per conto di Kiranet dalla Junior Process Engineer Clelia Di Nardo, dopo i seminari tenuti con gli studenti di informatica dell’Isiss Osvaldo Conti e del Liceo Scientifico “Enrico Fermi ” di Aversa, ha riguardato gli iscritti al corso di Strategia ed ImprenditorialitĂ tenuto dal professore Pierluigi Rippa  agli studenti del secondo anno della Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale  alla Federico II. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it