Il Napoli è arrivato a Dimaro | boato e grandi applausi per Conte McTominay e De Bruyne

Il Napoli è arrivato a Dimaro pochi minuti prima delle 13.00 per iniziare la preparazione estiva precampionato. La comitiva azzurra è stata accolta all'esterno dell'hotel Rosatti da alcune centinaia di tifosi festanti. Grande entusiasmo per Di Lorenzo e compagni, con mister Conte, McTominay e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

De Bruyne è arrivato a Napoli: primi passi in città tra selfie e autografi con i tifosi. Il fuoriclasse belga si gode l’abbraccio del popolo azzurro prima del raduno con Conte ? Vai su Facebook

CONFERMATO: NOA LANG È A ROMA, DOMANI LE VISITE MEDICHE! L'attaccante olandese è appena atterrato a Ciampino e, come vi abbiamo annunciato qualche ora fa, domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart! ? Sarà a Dimaro sin dal primo gior Vai su X

