ANDROID PeaSyo Pixiu 1.50 | L’App di Streaming PS4 5 per Android con Funzionalità Avanzate

Se sei un appassionato di PlayStation e vuoi giocare ovunque ti trovi, PeaSyo  (conosciuto anche come Pixiu) è l’app perfetta per te! Questa applicazione per Android ti permette di trasmettere in streaming i tuoi giochi PS4 e PS5 direttamente su smartphone, tablet o dispositivi portatili, con una serie di funzionalità avanzate che migliorano l’esperienza di gioco remoto.  DISCLAIMER: PeaSyo non è affiliata con Sony o PlayStation. Tutti i diritti e i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.  Nota importante: PeaSyo è compatibile solo con PS4 con firmware versione 8.00 o superiore. Funzionalità Principali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [ANDROID] PeaSyo (Pixiu) 1.5.0 : L’App di Streaming PS4/5 per Android con Funzionalità Avanzate

In questa notizia si parla di: android - pixiu - peasyo - streaming

Questo tablet Android a 89€ è l'affare che cercavi per lo streaming - Perfetto per lo streaming, il tablet DOOGEE U11 è appena sceso al suo prezzo minimo storico su Amazon: display da 11 pollici e Android. Si legge su punto-informatico.it

YouTube per Android, come trasmettere in live streaming sessioni di ... - Gli appassionati di videogiochi mobile che hanno un dispositivo Android possono trasmettere in live streaming lo schermo del loro dispositivo mobile direttamente dall’app YouTube senza ... pianetacellulare.it scrive